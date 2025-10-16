Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'da iki otobüsle yaklaşık 28 lise öğrencisi, Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak üzere kentten yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir’de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi. Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerden mide bulantısı ve kusma şikayetleri gelmeye başladı.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Bunun ardından öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi’ne yönlendirdi. Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. İlk belirlemelere göre 28 öğrencinin rahatsızlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler ve öğretmenlerin ifadelerine başvuruldu.

Kaynak: İHA