Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'da lise öğrencileri, Ankara ve Eskişehir gezisinden dönüş yolunda fenalaştı. 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya’da hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'da iki otobüsle yaklaşık 28 lise öğrencisi, Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak üzere kentten yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir’de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi. Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerden mide bulantısı ve kusma şikayetleri gelmeye başladı.

Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKE YOK

Bunun ardından öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi’ne yönlendirdi. Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. İlk belirlemelere göre 28 öğrencinin rahatsızlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler ve öğretmenlerin ifadelerine başvuruldu.

Kocaeli’de Kahreden Olay! Merdivenden Düşen Çocuk...Kocaeli’de Kahreden Olay! Merdivenden Düşen Çocuk...Güncel
İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdüİzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda ÖldürdüGüncel
Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kütahya Muğla Öğrenci
Son Güncelleme:
Bursa'da Kuraklık Alarmı! Su Kesintisi Uygulaması Uzatıldı Bursa'da Kuraklık Alarmı! Su Kesintisi Uygulaması Uzatıldı
Kocaeli’de Kahreden Olay! Merdivenden Düşen Çocuk... Kocaeli’de Kahreden Olay! Merdivenden Düşen Çocuk...
İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü
Aman Dikkat! İstilacı Tür Karadeniz’den İstanbul’a Sıçradı: Önüne Gelen Her Şeyi Yok Ediyorlar İstilacı Tür Karadeniz’den İstanbul’a Sıçradı
Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar! Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!
Federasyona Başvuru Yaptılar: Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor… Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor Gram Altında Yeni Rekor! 6 Bin Liraya Koşuyor
İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?
Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar! Esenyurt’ta Şok! Uzun Namlulu Silahlarla Dehşet Saçtılar!