Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı! - Resim : 1

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji Uyardı: Marmara ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı! - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
