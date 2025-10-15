WMO’dan Korkutan Rapor: Dünya Turbo Hızda Isınıyor, Artık Zaman Kalmadı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki karbondioksit (CO2) seviyelerinin geçen yıl insanlık tarihinde görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ve bunun iklim krizini 'turbo hıza' çıkardığını açıkladı. WMO’nun BM İklim Konferansı öncesinde yayımladığı yıllık sera gazı bültenine göre, atmosferdeki karbondioksit oranı 2023’ten 2024’e rekor düzeyde arttı. Bu, 1957’de ölçümlerin başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

800 BİN YILDIR GÖRÜLMÜYORDU!

Örgüt, 1960’lardan bu yana karbondioksit artış hızının üç katına çıktığını ve son seviyelerin en az 800 bin yıldır görülmediğini bildirdi. Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılmasının yanı sıra artan orman yangınları da bu yükselişte önemli rol oynadı. İklim araştırma kuruluşu Climate Analytics’in yöneticisi Bill Hare, verileri 'alarm verici ve endişe uyandırıcı' olarak nitelendirdi. "Dünya son derece tehlikeli bir döneme doğru gidiyor" diyen Hare, önümüzde yavaş ilerleyen bir iklim felaketi olduğunu söyledi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI TEHLİKEDE

Bu gidişat, 2015 Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5°C ile sınırlama hedefini ciddi biçimde tehlikeye atıyor. Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Stiell, mevcut gidişle dünyanın 3°C’lik bir ısınma yolunda olduğunu söyledi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) 2025’in ilk yarısına ait verileri de atmosferdeki CO2 artışının hâlâ en yüksek hızlardan biriyle devam ettiğini, ancak 2023-2024 kadar hızlı olmadığını gösteriyor. WMO Genel Sekreter Yardımcısı Barret, “Bu rapor, insanlığın önündeki en net uyarılardan biri. Gezegenin geleceğini kurtarmak için artık zaman kalmadı'' dedi.

