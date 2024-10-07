İklim Krizi Antarktika’yı Yeşillendiriyor

İklim değişikliğinin etkileri Antarktika’da da görülmeye başladı. İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Antarktika Yarımadası'ndaki bitki örtüsü son 40 yılda 12 kat genişledi.

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İklim Krizi Antarktika’yı Yeşillendiriyor

İklim değişikliği, dünyanın en soğuk kıtası olan Antarktika’yı bile etkiledi. Hızla ısınan dünya, Antarktika’nın bitki örtüsünde büyük değişimlere neden oluyor.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan İngiliz bilim insanlarının çalışması, uydu görüntülerinin analizine dayanıyor. Araştırmaya göre, Antarktika Yarımadası’ndaki bitki örtüsü, 1986 yılında yalnızca bir kilometrekareden daha küçük bir alanı kaplarken, 2021 yılında bu alan 12 kilometrekareye kadar genişledi.

Uzmanlar, Antarktika’daki yeşillenmenin devam edeceğini öngörüyor. Küresel ısınmanın bu hızla devam etmesi halinde, bölgedeki bitki örtüsünün giderek yayılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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