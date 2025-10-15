İsrail Basını, İkinci Aşamaya Geçilmenin Şartını Yazdı

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için tüm esirlerin cenazelerinin teslim edilmesini şart koştu. Tel Aviv yönetimi, bu koşul yerine getirilmeden hiçbir müzakerenin başlamayacağını bildirdi.

İsrail Basını, İkinci Aşamaya Geçilmenin Şartını Yazdı
Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin cenazeleri teslim edilmeden, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelerin başlatılmayacağı bildirildi. Jerusalem Post’a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes planının ikinci aşamasına dair değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer, Mısır’daki uzman ekiplerin Gazze’de hayatını kaybeden 21 İsrailli esirin cenazelerini bulmak için kullanılacak yöntemleri görüştüğünü ifade etti.

YIKIM, BULUNMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Kaynaklara göre, İsrail tarafı 21 esirin cenazeleri teslim edilmeden yeni müzakere sürecine geçilmeyeceğini net şekilde dile getirdi. Hamas, ateşkes sonrası 28 ölü İsrailli esirden 7’sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv’e teslim etmişti. Ancak Gazze’deki ağır yıkımın, kalan 21 cenazenin bulunmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakereler sonucunda ateşkesin ilk aşamasının onaylandığını açıklamıştı. 10 Ekim’de yürürlüğe giren anlaşmanın ardından Şarm el-Şeyh’te Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla barış zirvesi düzenlenmişti.

Kaynak: AA

