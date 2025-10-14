Trump'tan Gazze Açıklaması... 'İşimiz Henüz Bitmedi!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde tuttuğu 20 İsrailli esiri serbest bıraktığını hatırlatarak, "20 esir geri döndü ve durumları gayet iyi. Büyük bir yük ortadan kalktı ancak işimiz henüz bitmedi. Hayatını kaybeden esirler, söz verildiği gibi iade edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Hamas, 20 İsrailli esiri serbest bırakırken, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4’ünün cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti. ICRC Sözcüsü Christian Cardon, Gazze’de yıkılan bölgelerde kalan cenazelerin çıkarılmasının “çok zor ve zaman alıcı” olduğunu belirterek, iade sürecinin aşamalı şekilde devam edeceğini açıkladı. Hamas, akşam saatlerinde 4 esirin daha naaşının İsrail’e teslim edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi