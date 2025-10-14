Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya’ya Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Rusya’ya gideceği bildirildi. Suriye hükümetine yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şara’nın ziyaretinde iki ülke arasındaki enerji, ticaret, yeniden imar ve insani yardımlar konularında işbirliği görüşmeleri yapılacak.

Ziyaret öncesinde, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 9 Eylül’de Şam’a gelerek Suriyeli yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerde, enerji yatırımları ve bölgesel ekonomik işbirliği konularının yanı sıra, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Rusya’nın rolü ele alınmıştı.

Kaynak: AA