İsrail, Hamas'ın Teslim Ettiği 4 Cesedi Teyit Etti

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası Hamas'ın teslim ettiği 4 cesedin İsrailli esirlere ait olduğunu teyit etti.

İsrail, Hamas'ın Teslim Ettiği 4 Cesedi Teyit Etti
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın teslim ettiği 4 cesedin İsrailli esirlere ait olduğunu doğruladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, cesetlerin Guy Iluz, Bipin Joshi ve ailelerinin isminin açıklanmasına izin vermediği 2 kişiye ait olduğu belirtildi.

İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsünün İsrail polisi ve askeri hahamlık ortaklığında yaptığı testler sonucunda Hamas'ın teslim ettiği cesetlerin 4 esire ait olduğunun tespit edildiği ve ailelerine cenaze işlemleri için teslim edileceği belirtildi.

İsrailli esirlerden Iluz'un yaralı olarak esir alındığı ve sonrasında öldüğü öne sürülürken tüm cesetler üzerinde detaylı incelemenin sürdürüleceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail'e teslim edilen 4 cesedin İsrailli esirler Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bevin Joshi ve Daniel Peres'e ait olduğu bildirilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, 4 ölü esirin ise cesedini teslim etmişti.

Bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlardan 1968 Filistinli esir serbest kalmıştı.

Kaynak: AA

