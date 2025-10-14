İsrail'den Esirlerin Evine Baskın!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunana Beytüllahim kentinin güneyindeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği bildirildi.

Askerler, dün serbest bırakılan Filistinli esirler Nidal Ebu Akr, Rabi İbrahim Rabi ve Sabir Muhammed Müsalime'nin evini bastı ve ev sakinlerine "sevinç gösterisi yapmamaları veya toplanmamaları" konusunda uyardı.

Evlerden çekilmeden önce rastgele Filistinlilere ateş açan askerler, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri ayrıca, Tubas kenti ile Tamun kasabasına da baskın düzenledi. Sokaklarda askeri devriyeler ve piyade birlikleri konuşlandırıldı, bazı evler basıldı.

Kaynak: AA