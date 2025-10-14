Trump Gazze Zirvesinde Liderlere Zor Anlar Yaşattı: Başbakan 'Cumhurbaşkanı' Oldu, Nobel Vermeyenler Dilinden Kurtulamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Gazze zirvesine birçok lider katılırken, zirvenin eş başkanlığını yapan ABD Başkanı Donald Trump, tüm akşam Batılı liderlerle ilginç anlar yaşadı. Trump, kimi liderlere tuhaf "şakalar" yaparken, bazılarına karşı da pot kırdı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NI ÇAĞIRDI

Konuşması sırasında zirveye katılan ülkeleri saymaya başlayan ABD Başkanı, listenin İngiltere ile sona ermesi sonrası İngiltere'nin nerede olduğunu sordu ve elini kaldıran Başbakan Keir Starmer'ı yanına çağırdı. Bunu konuşma yapmak için çağrıldığı şeklinde yorumlayan Starmer mikrofona yöneldi ancak Trump, İngiliz liderin önüne geçerek konuşmasını "Burada olmanız çok güzel. Bu insanların hepsi 20 dakika içinde geldi ve bence bu inanılmaz" dedi.

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer

KANADA BAŞBAKANI'NI 'CUMHURBAŞKANI' YAPTI

Trump'ın bir gafı da Kanada Başbakanı Mark Carney'den "cumhurbaşkanı" şeklinde bahsetmesi oldu. Konuşmasının ardından Trump'a yaklaşan Carney, şakayla karışık "Benim ünvanımı yükselttiniz" dedi. Sonrasında Carney'nin omzuna dokunan Trump, kulağına yaklaşarak "En azından vali demedim" diyerek şaka yaptı.

NOBEL VERMEYEN NORVEÇ'E TEPKİ

Ülkeleri saymaya devam eden Trump, "Norveç de burada. Norveç, ne oldu sana Norveç" diyerek sonra da "Norveç nerede" diye çevresine bakınmaya başladı. Sonrasında da "Norveç'in ayağa kalkmak istediğini sanmıyorum, oh işte arkada" dedi.

Norveç Nobel Komitesi, Trump'ın çok istediği ve aday gösterildiği barış ödülünü geçen hafta Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'ya vermişti.

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni

MELONİ'YE 'GÜZEL' DEDİ

Trump İtalya'dan Başbakanı Giorgia Meloni'ye ise övgüde bulundu. "ABD'de bir kadına güzel derseniz siyasi kariyeriniz bitiyor. Ama şansımı deneyeceğim" diyen Trump, "Sana güzelsin desem alınmazsın değil mi? Çünkü öylesin" sözleriyle Meloni'yi yanına çağırdı. Meloni'nin "harika bir lider" olduğunu vurgulayan Trump, "Ona İtalya'da çok saygı duyuyorlar. Çok başarılı biri, başarılı bir siyasetçi" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi