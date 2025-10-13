Zelenskiy ABD Yolcusu! Ana Gündem Ukrayna'nın Yeniden İnşası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere yeniden Beyaz Saray’a gidiyor. Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ziyaretin ana gündemini uzun menzilli silah desteği, hava savunma sistemleri ve Ukrayna’nın enerji altyapısının yeniden inşası oluşturacak. Bu ziyaret, Trump'la önceki günlerde yapılan telefon görüşmesinin ardından kararlaştırıldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki liderin 'savaşın gidişatını, Rusya’ya karşı ortak stratejiyi ve Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini' ele alacağı bildirildi.

PATRİOT GÜNDEMİ

ABD yönetiminin, Ukrayna’ya daha gelişmiş Patriot sistemleri ve seyir füzeleri konusunda yeni bir destek paketi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu yardımın, Kongre’deki bazı Cumhuriyetçi üyelerin bütçe baskısı gerekçesiyle itirazlarına takılabileceği ifade ediliyor. Zelenskiy’nin beraberinde dışişleri, savunma ve enerji bakanlarının da yer aldığı geniş bir heyetle Washington’a gitmesi bekleniyor. Görüşmelerin sadece askeri yardım değil, aynı zamanda Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine yönelik Amerikan yatırımının artırılması konusunda da kritik olacağı kaydedildi.

