Trump'tan Gazze Zirvesi Öncesi Kritik Mesajlar: 'Bana Göre İkinci Aşama Başladı'
Gazze için Mısır'da düzenlenen barış zirvesinden önce konuşan ABD Başkanı Trump, anlaşmanın ikinci aşamasının başladığını söyledi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze zirvesi için gittiği Mısır'da, Mısırlı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Ortadoğu'da barış gerçekleşiyor" ifadesini kullanan Trump, "Bana göre Gazze anlaşmasının ikinci aşaması başladı. Bu anlaşmaya 35 ülke destek açıkladı." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Güncelleme: