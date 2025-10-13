Trump'tan Gazze Zirvesi Öncesi Kritik Mesajlar: 'Bana Göre İkinci Aşama Başladı'

Gazze için Mısır'da düzenlenen barış zirvesinden önce konuşan ABD Başkanı Trump, anlaşmanın ikinci aşamasının başladığını söyledi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Gazze Zirvesi Öncesi Kritik Mesajlar: 'Bana Göre İkinci Aşama Başladı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze zirvesi için gittiği Mısır'da, Mısırlı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Ortadoğu'da barış gerçekleşiyor" ifadesini kullanan Trump, "Bana göre Gazze anlaşmasının ikinci aşaması başladı. Bu anlaşmaya 35 ülke destek açıkladı." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Milli Takımda Deprem Üstüne Deprem! Montella Kararını Açıkladı: Artık Olmayacak Milli Takımda Skandal! Kararını Açıkladı
Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti Fırtına Kopacak! Arkasından Küfür Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Zirvesi Öncesi Kritik Temaslar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zirve Öncesi Gazze Mesajı
İsrail, Gazze Ateşkesi Kapsamında 2 Bine Yakın Filistinliyi Serbest Bıraktı İsrail, 2 Bine Yakın Filistinliyi Serbest Bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak