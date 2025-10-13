Gazze İçin Tarihi Barış Zirvesi: İmzalar Atıldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'de aylardır süren ağır saldırılar, ateşkesle sonuçlanınca dünya liderleri Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde bir araya geldi. Barışın ele alınacağı kritik zirve başlamadan önce liderler aile fotoğrafı verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Aile fotoğrafının ardından zirve başladı. Burada söz alan ABD Başkanı Donald Trump, "Kapsamlı bir belge imzalayacağız. Bu masanın etrafında çok kıymetli ülkelerin temsilcileri var. Onların yaptıkları katkılar unutulamaz. 3 bin yıllık savaşı sonlandırdık" ifadelerini kullandı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı" dedi.

Liderler, tarihi imzaları attı.

Trump'ın konuşmasının ardından, liderler Gazze için 'Niyet Beyanı'nı imzaladı. Niyet Beyanı üzerine konuşan Trump, "Hep Üçüncü Dünya Savaşı’nın Orta Doğu’da başlayacağından bahsedildi, ama bu olmayacak" sözlerini kullandı. Zirvenin tamamlanmasının ardından liderler ülkelerine geri döndü.