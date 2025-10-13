Gazze İçin Yeni Dönem! Trump, Yol Haritasını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen barış zirvesinin imza töreninde konuştu. ABD lideri, Gazze’deki ateşkes sürecine ve barış planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, konuşmasında “Gazze’de kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz” diyerek, bu sürecin yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için tarihi bir dönemeç olduğunu söyledi.

'BU NOKTAYA GELMEK 3 BİN YIL SÜRDÜ'

"Bu noktaya gelmek 3 bin yıl sürdü, inanabiliyor musunuz? Ancak bu durum sürecek, bu devam edecek" ifadelerini kullanan Trump, barış planının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile aynı masada oturan Trump, Orta Doğu’da barış sürecine katkı sağlayan liderlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Sert bir adam ama dostum. Ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu” ifadelerini kullandı.

'EN ZOR KISMI GERİDE BIRAKTIK'

Trump, Gazze’de “inşa sürecinin başlayacağını” söyleyerek, bölgeye yüzlerce kamyon dolusu insani yardım, gıda, tıbbi malzeme ve ekipman gönderildiğini açıkladı. “Yeniden inşa belki de en kolay kısım olacak. En zor kısmı geride bıraktık” diyen Trump, Gazze’ye çok büyük miktarda yatırım ve finansman akışı olacağını vurguladı. ABD Başkanı, Gazze için hazırlanan 20 maddelik planın üçüncü ve dördüncü aşamasına geçildiğini belirtti. “Birlikte geliştirdiğimiz bu plan, kalıcı barışın temeli olacak” diyen Trump, sürecin kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

'BARIŞ KURULU'

Trump ayrıca, Gazze’nin yeniden inşası kapsamında silahsızlandırma, güvenli bir sivil polis gücü oluşturma ve 'Barış Kurulu' adını verdiği yeni bir idari yapının kurulacağını açıkladı. ABD Başkanı, konuşmasının sonunda “Gazze halkı için artık odak noktası, iyi bir yaşamın temellerini yeniden tesis etmek olmalı” dedi. Trump, zirvenin ardından Air Force One uçağıyla Mısır’dan ayrıldı.

Kaynak: AA