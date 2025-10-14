Kremlin Açıkladı: Moskova ile Ankara Arasında Yeni Temas Oldu mu?

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova ile Ankara arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni bir temas olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı. Peskov, şimdilik buna dair bir sinyal olmadığını belirtti.

Son Güncelleme:
Kremlin Açıkladı: Moskova ile Ankara Arasında Yeni Temas Oldu mu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a "Ukrayna krizinin çözümüne odaklanma" talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu niyeti memnuniyetle karşılıyoruz. Barışçıl çözüme katkıda bulunma yönündeki siyasi iradenin devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

'ÇIKARLARIMIZI GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ'

Peskov, Witkoff’un etkin bir diplomat olduğunu vurgulayarak "O, Orta Doğu'da etkin olduğunu kanıtladı. Yeteneğinin Ukrayna'daki duruma katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyoruz. ABD’nin etkisi ve Başkan Donald Trump’ın elçilerinin diplomatik becerilerinin, Ukrayna tarafını daha aktif ve barış süreci konusunda daha istekli olmaya teşvik edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

Kremlin Açıkladı: Moskova ile Ankara Arasında Yeni Temas Oldu mu? - Resim : 1
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Rusya’nın barışçıl diyaloğa açık olduğunu ifade eden Peskov, "Rusya, alternatif yolların olmaması nedeniyle (Ukrayna’da) özel askeri operasyonu sürdürüyor. Rusya, öyle ya da böyle çıkarlarını güvence altına alacak ve hedeflerine ulaşacak" ifadelerine yer verdi.

'YENİ TEMAS YOK'

Peskov, "Moskova ve Ankara arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni temas oldu mu?" sorusunu ise "Yeni temas henüz yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi konusunda hızlı şekilde mutabık kalabilir. Ancak buna dair sinyal gelmedi" şeklinde yanıtladı.

Trump ile Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme! Ukrayna İçin Barış SinyaliTrump ile Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme! Ukrayna İçin Barış SinyaliDünya
Putin İle Aliyev Görüştü... Neler Konuşuldu?Putin İle Aliyev Görüştü... Neler Konuşuldu?Dünya
Zelenskiy ABD Yolcusu! Ana Gündem Ukrayna'nın Yeniden İnşasıZelenskiy ABD Yolcusu! Ana Gündem Ukrayna'nın Yeniden İnşasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Moskova
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Sadettin Saran Okları Onlara Çevirdi: Takıma Veda Ediyorlar Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü! Ayrılık Sırası Onlarda
Çin’de Elektrikli Araç Faciası: Kapılar Kilitlendi, Sürücü Yanarak Öldü Çin’de Elektrikli Araç Faciası: Kapılar Kilitlendi, Sürücü Yanarak Öldü
Ateşkes Sonrası İsrail İçin Flaş 'Eurovision' Hamlesi İsrail İçin Flaş 'Eurovision' Hamlesi
Sadettin Saran Bile Başa Çıkamamış! Fenerbahçe’de Hangi Yıldız İsimlerin Yumruk Yumruğa Kavga Ettiğini Açıkladı Fenerbahçe'de Kimin Kimi Dövdüğünü Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı