Kremlin Açıkladı: Moskova ile Ankara Arasında Yeni Temas Oldu mu?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a "Ukrayna krizinin çözümüne odaklanma" talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu niyeti memnuniyetle karşılıyoruz. Barışçıl çözüme katkıda bulunma yönündeki siyasi iradenin devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

'ÇIKARLARIMIZI GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ'

Peskov, Witkoff’un etkin bir diplomat olduğunu vurgulayarak "O, Orta Doğu'da etkin olduğunu kanıtladı. Yeteneğinin Ukrayna'daki duruma katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyoruz. ABD’nin etkisi ve Başkan Donald Trump’ın elçilerinin diplomatik becerilerinin, Ukrayna tarafını daha aktif ve barış süreci konusunda daha istekli olmaya teşvik edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Rusya’nın barışçıl diyaloğa açık olduğunu ifade eden Peskov, "Rusya, alternatif yolların olmaması nedeniyle (Ukrayna’da) özel askeri operasyonu sürdürüyor. Rusya, öyle ya da böyle çıkarlarını güvence altına alacak ve hedeflerine ulaşacak" ifadelerine yer verdi.

'YENİ TEMAS YOK'

Peskov, "Moskova ve Ankara arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni temas oldu mu?" sorusunu ise "Yeni temas henüz yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi konusunda hızlı şekilde mutabık kalabilir. Ancak buna dair sinyal gelmedi" şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA