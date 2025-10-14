Çin’de Elektrikli Araç Faciası: Kapılar Kilitlendi, Sürücü Yanarak Öldü

Çin’in Chengdu kentinde meydana gelen kazada, yüksek hızla refüje çarpan elektrikli araç alev aldı. Kapıları otomatik kilitlenen araçtaki sürücü çevredekilerin tüm çabalarına rağmen çıkarılamadı. Olay, elektronik kapı kollarının güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde yüksek hızla seyreden elektrikli bir araç, orta refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra alev aldı. Kazanın ardından çevredekiler, araçtaki sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

SÜRÜCÜ YANARAK ÖLDÜ

Tanıklar, bir kişinin yumruklarıyla kapıları açmaya ve camları kırmaya çalıştığını, ancak aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle başarısız olduğunu anlattı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü ve aracın kapılarını çekiç ve motorlu testereyle açabildi. Ancak araçta bulunan 31 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenildiğini, kazadan önce önündeki bir araca çarptığını, ardından orta refüjü aşarak karşı şeride geçtiğini belirtti. Çarpışmanın ardından aracın kısa sürede alev aldığı açıklandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çin medyası, kazaya karışan aracın Xiaomi SU7 Ultra modeli olduğunu ve otomatik kilit sisteminin, çarpışmanın ardından devreye girerek kapıları kilitlediğini aktardı. Olayın ardından elektronik kapı kollarının güvenliği yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür sistemlerin kaza anında manuel açılma mekanizması bulunmaması halinde hayati risk oluşturduğunu vurguladı.

XIAOMI HİSSELERİ DÜŞTÜ

Kazanın ardından şirketin hisseleri yüzde 8,7 oranında değer kaybetti. SU7, teknoloji devi Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl Mart ayında piyasaya sürdüğü ilk elektrikli araç modeli olarak biliniyor.

