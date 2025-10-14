Ateşkes Sonrası İsrail İçin Flaş 'Eurovision' Hamlesi

Avrupa Yayın Birliği, Gazze'de ateşkes sonrası flaş bir hamle yaptı. İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne almasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kasımda yapılması planlanan oylamanın aralığa ertelendiği açıklandı.

Ateşkes Sonrası İsrail İçin Flaş 'Eurovision' Hamlesi
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne almasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kasımda oylama yapılması planlanırken, Avrupa Yayın Birliği (EBU), Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi" denildi.

EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı belirtildi. 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na başkenti Viyana'da ev sahipliği yapacak Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'den yapılan açıklamada, "ORF, kararı memnuniyetle karşılıyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini duyurmuşlardı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bu ülkelerin aksine İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Yarışmayı düzenleyen EBU, tüm katılımcı ülkelerin kasımda bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

