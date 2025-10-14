Venezuela'da Altın Madeninde Göçük! 14 İşçi Hayatını Kaybetti

Venezuela'daki altın madeninde göçük meydana geldi. Çökme sonucunda 14 madenci hayatını kaybetti.

Venezuela'da Altın Madeninde Göçük! 14 İşçi Hayatını Kaybetti
Venezuela’da şiddetli yağışların ardından El Callao kentinde maden felaketi yaşandı. Altın madeninde yaşanan çökme sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao'da altın madeni çöktü. Göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını belirten yetkililer, 14 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

