Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yangın çıktı. Şimdiye kadar binadan 16 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Bangladeş'te Yangın Faciası! En Az 16 Ölü
Bangladeş'in başkenti Dakka, yangın faciasıyla sarsıldı. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkentte tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yerel saatle 11.40 civarında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şu ana kadar 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, binadaki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

