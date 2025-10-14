Bangladeş'te Yangın Faciası! En Az 16 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bangladeş'in başkenti Dakka, yangın faciasıyla sarsıldı. Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, başkentte tekstil fabrikası ve kimyasal depo bulunan bir binada yerel saatle 11.40 civarında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şu ana kadar 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, binadaki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ayrıca ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: AA