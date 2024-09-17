Bangladeş Milliyetçi Partisi, Seçim Talebiyle Başkent Dakka'da Protesto Düzenledi

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinden (BNP) binlerce kişi, Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelerek seçim talebinde bulundu.

Partinin Dakka'daki genel merkezi önünde toplanan BNP destekçileri, seçim yapılması çağrısında bulunarak, sloganlar attı.

Öte yandan BNP Genel Başkan Vekili Tarık Rahman ise partisinin, Bangladeş'teki geçici hükümetin reform planlarını desteklediğini, bu reformların "ancak ve ancak halkın süreçte söz hakkı olması halinde" sürdürülebilir olacağını vurguladı.

Yeni seçim tarihi hakkında açıklama yapmayan Rahman, herhangi bir reformun, seçilecek yeni parlamento tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

BNP daha önce de geçici hükümetin göreve gelmesinin ardından 3 ay içinde genel seçimlerin yapılmasını talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA