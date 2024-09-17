İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Çağrı Cihazlarını Patlattılar: 9 Kişi Öldü, 2 Bin 750 Yaralı

İsrail’in Lübnan’daki "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA’dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

İlk belirlemelere göre, Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolündeki Dahia semtinin yanı sıra, Bekaa vadisinin kuzeyi, Sur, Bint Cbeyl ve Güney Lübnan, Nebatiye ve diğer bölgelerde de yaralılar olduğu belirtildi.

SİNYAL VERİP PATLADI

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

'CİHAZLARI KULLANMAYIN' ÇAĞRISI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

Saldırı sonrası cihazın son hali şu şekilde görüntülendi:

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanı, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu 9 kişinin öldüğünü, 2 bin 750 kişinin yaralandığını söyledi. Bakanlık ölenlerden birinin 10 yaşında bir kız çocuğu olduğunu açıkladı.

HİZBULLAH'TAN İLK AÇIKLAMA: SORUŞTURUYORUZ

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi. Hizbullah'a bağlı “uzman birimlerin bu patlamaların nedenlerini güvenlik ve teknik açıdan kapsamlı şekilde soruşturduğu” ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yürütülen asılsız haberler ve yanlış bilgi yayma girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür söylentiler, özellikle İsrail’in kuzeydeki durumu değiştirme tehditleriyle eş zamanlı olarak gündeme getirilmektedir. Direniş, tüm birimleri ve seviyeleri ile Lübnan'ı ve kararlı halkını savunmak için en yüksek hazırlık seviyesindedir.”

İSRAİL HÜKÜMETİ ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği belirtildi. Bu doğrultuda üst düzey güvenlik yetkililerinin hükümet yetkilileriyle "acil toplantıya" çağrıldığı ifade edildi. Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedildi. Öte yandan İsrail'in resmi televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bazı üst düzey güvenlik yetkilileriyle Tel Aviv'deki İsrail ordusuna ait merkezde görüştüğünü aktardı.

ABD SAVUNMA BAKANI İSRAİL’E GİDECEK

ABD'nin "Axios" haber platformu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 22-23 Eylül'de İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı. Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Austin'in İsrail ziyaretinde gündemin Hizbullah ile yaşanan gerilim olduğu belirtildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a geniş çaplı saldırı düzenleyebileceği yönündeki haberler giderek artıyor.

Kaynak: AA