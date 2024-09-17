İsrail, Lübnan'a Bu Yöntemle Saldırdı... Aynı Cihaz Türkiye'de de Satılıyormuş!

İsrail'in Lübnan'a çağrı cihazları üzerinden düzenlediği kanlı saldırıda binlerce yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Markası merak konusu olduğu çağrı cihazının ABD menşeili Motorola firmasına ait 'Teletrim' olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bu cihazın Türkiye'de de çok ucuz fiyatlara erişilebildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
İsrail, Lübnan'a Bu Yöntemle Saldırdı... Aynı Cihaz Türkiye'de de Satılıyormuş!

İsrail’in, Lübnan'ın taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi. Saldırı sonrası çağrı cihazının 'Teletrim' marka olduğu ve Motorola firmasına bağlı olduğu ortaya çıktı. Bu cihazın menşei ise ABD olarak biliniyor.

İsrail'in Lübnan'a bu saldırısı sonrası tüm dünya genelinde çağrı cihazı görevi gören telefonlar için kaygı oluştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu cihazları kullanılmaması çağrısı yaparken Türkiye'de ise İsrail'in Lübnan saldırısında kullandığı 'Teletrim' adlı çağrı cihazlarının çok ucuz fiyatlara online satış platformlarında satıldığı ortaya çıktı.

İsrail, Lübnan'a Bu Yöntemle Saldırdı... Aynı Cihaz Türkiye'de de Satılıyormuş! - Resim : 1

İsrail, Lübnan'a Bu Yöntemle Saldırdı... Aynı Cihaz Türkiye'de de Satılıyormuş! - Resim : 2

İsrail'den Lübnan'a Saldırı! Çağrı Cihazlarını Patlattılar: 8 Kişi Öldü, 2 Bin 750 Yaralıİsrail'den Lübnan'a Saldırı! Çağrı Cihazlarını Patlattılar: 8 Kişi Öldü, 2 Bin 750 YaralıDünya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
Bangladeş Milliyetçi Partisi, Seçim Talebiyle Başkent Dakka'da Protesto Düzenledi Bangladeş Milliyetçi Partisi, Seçim Talebiyle Başkent Dakka'da Protesto Düzenledi
BM'den Olası İsrail-Lübnan Savaşına Karşı Hazırlık Çağrısı BM'den Olası İsrail-Lübnan Savaşına Karşı Hazırlık Çağrısı
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti