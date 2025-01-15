Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Bakana Yolsuzluk Suçlaması

İngiltere’de Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Tulip Siddiq, akrabası olan eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantıları olduğu iddialarının sonrasından görevini bıraktı. Siddiq’in adı Bangladeş’teki yolsuzluk soruşturmasına da karışmıştı.

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Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Bakana Yolsuzluk Suçlaması

İngiltere Hazine Bakanlığı'nda Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Tulip Siddiq’in teyzesi eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantıları olduğu öne sürüldü.

İDDİALAR İSTİFAYI GETİRDİ

İngiltere’de haftalardır gündemde olan iddiaların ardından Siddiq baskılara dayanamayarak istifa etme kararı aldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a ilettiği istifa mektubunda Siddiq, "Bağımsız bir inceleme sonucunda yasaları ihlal etmediğim teyit edildi ve uygunsuz davrandığımı gösteren hiçbir kanıt bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Siddiq, durumunun hükümet çalışmalarında dikkat dağıtabileceği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını dile getirdi.

Başbakan Starmer, istifa kararının ardından Emeklilik Bakanı Emma Reynolds'u yeni Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirdi.

Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Bakana Yolsuzluk Suçlaması - Resim : 1

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA ADI KARIŞMIŞTI

Bangladeş'te Ağustos 2024'te öğrenci protestolarının ardından baskılara dayanamayan Şeyh Hasina, başbakanlık görevinden ayrılma kararı almıştı. Bangladeş’te Hasina hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz ay ise ailesinin Bangladeş'teki altyapı harcamalarından 3.9 milyar sterlin parayı zimmete geçirdiği iddialarıyla ilgili açılan bir soruşturmada Tulip Siddiq’ın adı yer almıştı. Bir İngiliz gazetesi, Siddiq’a ait Londra’daki bir dairenin eski Bangladeş hükümetiyle bağlantılı bir kişi tarafından kendisine verildiğini iddia etmişti. Siddiq söz konusu iddiaları defalarca reddetmiş, İngiltere Başbakanı Starmer de Siddiq’a güvendiğini dile getirmişti.

Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Bakana Yolsuzluk Suçlaması - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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