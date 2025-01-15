Galler Prensesi Kate Middleton Herkesi Mutluluktan Ağlattı, ‘William ve Benimle Birlikte…’

Mart ayında kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklayan Galler Prensesi Kate Middleton, herkesi mutluluktan ağlatacak bir gelişmeyi duyurdu. Galler Prensesi, kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini açıkladı. Prenses “William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik” dedi.

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Galler Prensesi Kate Middleton Herkesi Mutluluktan Ağlattı, ‘William ve Benimle Birlikte…’

Bir süre önce öldüğü yerine robot konulduğu iddialarıyla sosyal medyada çokça konuşulan 43 yaşındaki Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu. Eylül ayında kemoterapiyebaşlayan prenses, sürecin iyiye gittiği müjdesini vererek kanseri yendiğini açıkladı.

Galler Prensesi Kate Middleton Herkesi Mutluluktan Ağlattı, ‘William ve Benimle Birlikte…’ - Resim : 1

Londra'da tedavi gördüğü Royal Marsden Hastanesi'ni ziyaret eden Galler Prensesi, sosyal medya hesabından bir görüntü yayınladı.

Galler Prensesi Kate Middleton Herkesi Mutluluktan Ağlattı, ‘William ve Benimle Birlikte…’ - Resim : 2

“GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ OLAĞANÜSTÜYDÜ”

Kanser tedavisi gören hastalarla bir araya gelen prenses, şu mesajı verdi: Geçtiğimiz yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü.

Galler Prensesi Kate Middleton Herkesi Mutluluktan Ağlattı, ‘William ve Benimle Birlikte…’ - Resim : 3

“ÖNÜMÜZDEKİ YILI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM”

İyileşmeye odaklandığını vurgulayan prenses “Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yılı dört gözle bekliyorum. Beklenecek çok şey var” diyerek destekleyen herkese teşekkür etti.

Galler Prensesi Kate Middleton Herkesi Mutluluktan Ağlattı, ‘William ve Benimle Birlikte…’ - Resim : 4

Kanser Tedavisi Gören Kate Middleton'dan Duygulandıran MektupKanser Tedavisi Gören Kate Middleton'dan Duygulandıran MektupMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Kate Middleton İngiltere Kanser
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