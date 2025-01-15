Los Angeles İçin Dehşete Düşüren Uyarı: Yangın Faciası Bitmiyor

Los Angeles’taki yangın faciasında tablo ağırlaşıyor. En az 25 kişinin yaşamını yitirdiği faciada kayıpların olduğu belirtilirken zararın boyutunun 275 milyar dolara ulaşabileceği ifade edildi. Öte yandan yangın kimi bölgelerde kısmi olarak kontrol altına alınırken uzmanlardan korkutucu bir uyarı geldi.

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Los Angeles bölgesi 7 Ocak’tan bu yana tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele ediyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alan küle döndü.

Meydana gelen yangın felaketinde az 25 kişi yaşamını yitirirken ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Los Angeles İçin Dehşete Düşüren Uyarı: Yangın Faciası Bitmiyor - Resim : 1

250 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Aralarında çok sayıda ünlü ismin evlerinin de bulunduğu 12 binden fazla yapı çıkan yangınlarda küle döndü. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

KORKUTAN UYARI

Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısını yaptı.

10 ila 50 metre yüksekliğe çıkabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine neden oluyor.

Los Angeles İçin Dehşete Düşüren Uyarı: Yangın Faciası Bitmiyor - Resim : 2

BIDEN GEREKENİ YAPACAKLARINI AÇIKLADI

Beş gün sonra görevini Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkan Joe Biden, yangınlardan etkilenen Los Angeles ve çevresini yeniden inşa etmenin on milyarlarca dolara mal olacağını ifade etti.

Biden açıklamasında, "Los Angeles’ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolara ihtiyaç var. Kongre’nin adım atması ve bu ihtiyacı finanse etmesi gerekiyor. Bunu sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

MAHKUMLAR DEVREYE GİRDİ

Los Angeles'taki şiddetli orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahkumların da yangın söndürme çalışmalarına katıldığı açıklandı. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için sahada olduğunu söyledi.

Los Angeles İçin Dehşete Düşüren Uyarı: Yangın Faciası Bitmiyor - Resim : 3

BİNLERCE KİŞİ MADDİ YARDIMDA BULUNDU

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzenlediği basın toplantısında 13 binden fazla kişinin şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu, bunun da orman yangınlarından etkilenen Los Angeles sakinlerini destekleyeceğini ifade etti.

Los Angeles İçin Dehşete Düşüren Uyarı: Yangın Faciası Bitmiyor - Resim : 4

'TUTUKLANANLAR YEREL HALKTAN DEĞİL'

Los Angeles Şerifi Robert Luna, yangın bölgelerinde tutuklananların yerel halktan olmadığını ve bölgede "hiçbir işleri olmadığını" söyledi. Şerif, yangın bölgelerindeki güvenlik tehditlerine karşı önleyici faaliyetlerin artırıldığını belirtti.

BUGÜNE DİKKAT

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, bölgedeki yangın tehdidinin kuvvetli rüzgarlar ve "kritik hava şartlarının çarşamba gününe kadar devam edeceği" gerekçesiyle halen "çok yüksek" olduğunu söylemişti. Marrone, ekiplerin yangınları kontrol altına almak için büyük bir çaba gösterdiğini ancak koşulların durumun ciddiyetini yükselttiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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