İklim Savaşçılığıyla Nam Salmıştı, Dünyaca Ünlü Oyuncu Los Angeles’tan Özel Jetle Kaçtı

Çok sayıda ünlü ismin evinin küle döndüğü Los Angeles yangınında dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve 26 yaşındaki kız arkadaşı İtalyan model Vittoria Ceretti’nin özet jetiyle kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

ÇEVFRE SAVUCUNUSUYDU AMA KAÇTI

Dünyaca ünlü oyuncu, Meksika'nın Cabo San Lucas bölgesine iniş yaparken görüntülendi. Çevre savunucusu olarak nam salan DiCaprio'nun 100 binden fazla insanın tahliye edildiği yangından kaçması büyük tepki topladı.

Leonardo DiCaprio Vakfı'nın kurucusu olan 50 yaşındaki oyuncu, iklim değişikliğine ilişkin çalışmalar yürüten vakıflara 80 milyon dolardan fazla yaptığı destekle biliniyordu.

Çevreci faaliyetlerde boy gösteren DiCaprio’nun Los Angeles’taki yangından özel jetiyle kaçması, sosyal medyada ‘iki yüzlülük’ olarak ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi