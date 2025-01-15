İsrailliler Gazze'de Ateşkes İçin Eylemde

İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları sürerken, taraflar arasında ateşkes ve esir takası görüşmeleri de bir türlü çözüme kavuşamadı. İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da ve başkent Tel Aviv’de toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle düzenlenen gösterileri sürdürdü.

Kentlerde sokağa çıkan eylemciler, saldırıların sona ermesini talep eden pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmelerin yaşanmasının ardından çok sayıda İsrailli, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde bir araya geldi.

Muhtemel anlaşmanın bir an önce sağlanmasını talep eden göstericiler, İsrailli esirlerin fotoğrafları ve onların serbest bırakılmalarını sağlayacak anlaşmanın açıklanması çağrısında bulunan dövizler taşıdı.

AŞIRI SAĞCILARDAN DA MÜZAKERE KARŞITI EYLEM

Öte yandan Batı Kudüs'te ise aşırı sağcı İsrailliler, İsrail ile Hamas arasında ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda süren müzakereleri protesto etmek için toplandı.

Aşırı sağcı İsrailliler, toplandıkları meydanda trafiğin çift yönlü olarak aksamasına sebep oldu.

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması yapılmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailliler, daha önce ateşkesten yana olmadığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya devam eden müzakereler sebebiyle tepki gösterdi.

Kaynak: AA