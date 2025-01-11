ABD'deki Rüşvet Skandalında Sır Perdesi Aralanıyor! Türk İş İnsanı Her Şeyi İtiraf Etti

ABD'de birçok Türk ismin de adının karıştığı, hatta New York'taki Türkevi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine yetişmesi için usulsüzce gerçekleştiği suçlamasını da kapsayan siyasi dava yeniden gündeme geldi. New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın, aralarında yolsuzluk, rüşvet ve yabancı ülkelerden yasa dışı bağış alma dahil birçok suçtan yargılandığı davada çarpıcı bir itiraf geldi.

Euronews'in aktardığına göre; Brooklyn'de emlak zengini Erden Arkan, dün New York'taki federal mahkemede, New York Belediye Başkanı Eric Adams'a yasa dışı bağışta bulunurken, bir Türk hükümet yetkilisiyle ortak hareket ettiğini itiraf etti. 76 yaşındaki iş insanı, duruşmada kendi inşaat firmasında çalışan işçilerine Demokrat Partili Eric Adams'a yaptıkları bağış miktarını geri ödediği, bunu yaparken yasaları çiğnediğini bildiğini ifade etti.

'PARANIN KAMPANYAYA GİTTİĞİNİ BİLİYORDUM'

Arkan, Eylül 2024'te Adams'a karşı açılan geniş çaplı bir rüşvet ve yasa dışı kampanya finansmanı iddianamesinde suçlanan birkaç kişiden biriyken, aynı zamanda bu ifadesiyle kamuoyuna açık bir duruşmada suçunu kabul eden ilk kişi oldu.

Duruşma sırasında savcılar, Yargıç Dale E. Ho'ya, Arkan'ın Türk konsolosluğundan bir yetkiliyle ortak hareket ettiğini kanıtlayan belgeleri de sundu.

Kaynak: Euronews