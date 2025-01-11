Los Angeles'taki Yangınlarda Kundaklama Şüphesi! 1 Kişi Gözaltına Alındı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınlardan biriyle ilişkili olduğundan şüphelenilen kişi, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıların da araştırıldığı ifade edildi.

Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa göre, tüm zorunlu tahliye bölgelerinde akşam 18.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı emri yürürlükte olacak. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna açıklamasında, "Bu bölgelerde bulunamazsınız. Bulunursanız gözaltına alınırsınız" dedi.

Kaynak: DHA