Dünya 2024'te Kavruldu... En Sıcak Yıl Olarak Kayıtlara Geçti

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2024'ün yüzey sıcaklıklarının sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedilerek en sıcak yıl olduğunu açıkladı.

Dünya 2024'te Kavruldu... En Sıcak Yıl Olarak Kayıtlara Geçti

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu doğruladı.

WMO tarafından yayınlanan raporda, 2024'ün en sıcak yıl olduğu ifade edildi. Raporda, “WMO, yüzey sıcaklığının 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu doğruluyor” denildi.

Kaynak: DHA

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