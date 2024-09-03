Bangladeş'ten Uluslararası Yardım Çağrısı

Bangladeş basınındaki haberlere göre, geçici hükümetin Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından "Danışman" sıfatıyla sorumlu olan Faruk Azam, Birleşmiş Milletler (BM), BM Gıda Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli BM kuruluşlarının temsilcileriyle başkent Dakka'da bir araya geldi.

Azam, yaptığı açıklamada, bağışçı kuruluşların, sellerin yol açtığı hasarı değerlendirdikten sonra rehabilitasyon konusunda işbirliği güvencesi verdiklerini ifade ederek, sellerle mücadele etmek için uluslararası yardım talebinde bulundu.

Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı verilerine göre, 21 Ağustos'tan bu yana devam eden seller 71 kişinin ölümüne yol açtı, 5,6 milyondan fazla kişi sellerden etkilendi.

Sellerde hayatını kaybedenler arasında 19 çocuk ve 7 kadın bulunuyor. Selden en çok etkilenen bölge, 28 ölüyle Feni oldu.

Seller on binlerce evin hasar görmesine neden olurken, tarım arazileri ve balık çiftlikleri de tahrip oldu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, sellerin evleri, okulları ve köyleri tahrip etmesi nedeniyle Bangladeş'in doğusunda 2 milyondan fazla çocuğun risk altında olduğu belirtildi.

SELDEN HİNDİSTAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

Bangladeşliler, ülkede yaşanan sel felaketinden Hindistan'ı sorumlu tutmuştu. Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı.

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları genellikle haziranda başlıyor.

Hindistan ve Bangladeş, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehri paylaşıyor. İki ülke, bu ortak nehirlerin sularının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Kaynak: AA