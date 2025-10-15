Netanyahu Hastalanıp Programlarını İptal Etti! 'Siyasi Şov' Tepkileri Peş Peşe Geldi

Solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği açıklanan İsrail Başbakanı Netanyahu, programlarını iptal etti. Öte yandan Netanyahu’nn bir gün önce esirlerle görüşmesi, kamuoyunda ‘siyasi şov’ tepkilerine yol açtı. Mahkemede yolsuzluk davası duruşması da hastalığı gerekçesiyle ertelendi.

Netanyahu Hastalanıp Programlarını İptal Etti! 'Siyasi Şov' Tepkileri Peş Peşe Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle programlarını iptal ettiği bildirildi. Açıklamada, Netanyahu’nun hastalığının çevresine yönelik bir tehdit oluşturmadığı, doktorunun tavsiyesiyle evinde dinlenmeye çekildiği belirtildi.

MAHKEME DURUŞMASI İPTAL EDİLDİ

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, sabah saatlerinde Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde görülen yolsuzluk davasında ifade verdiği sırada sağlık durumundan şikayet etti. Bunun üzerine, saat 16.30’da devam etmesi beklenen duruşmanın iptal edilmesi talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

‘SİYASİ ŞOV’ TEPKİSİ

Netanyahu’nun, bir gün önce Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirlerle görüşmesi, hastalığı nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal etmesiyle birlikte kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu’ya yönelik “Eğer hastaysa neden siyasi şov yapmak uğruna esirleri ziyaret etmeye kalktı” şeklindeki eleştirileri aktardı.

ESİR YAKINLARININ TEPKİSİ SÜRÜYOR

Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınları, daha önce ateşkes müzakerelerini sekteye uğrattığını öne sürdükleri Netanyahu’ya yönelik tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. Ateşkesin sağlanmasının ardından da eleştiriler hız kesmeden devam ediyor.

Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak'Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak'Dünya
Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerle İlgili Kritik Gelişme: 'Rehinelerden Hiçbirine Ait Değil'Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerle İlgili Kritik Gelişme: 'Rehinelerden Hiçbirine Ait Değil'Dünya


Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu İsrail
Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerle İlgili Kritik Gelişme: 'Rehinelerden Hiçbirine Ait Değil' Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerle İlgili Kritik Gelişme
Irak'ta Milletvekili Adayına Suikast Irak'ta Milletvekili Adayına Suikast
Şara-Putin Görüşmesi Başladı! İşte Masadaki Konular Şara-Putin Görüşmesi Başladı! İşte Masadaki Konular
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı
ABD'de Radyoaktif Ürün Alarmı! İki Ülkede Soruşturma Başlatıldı ABD'de Radyoaktif Ürün Alarmı! İki Ülkede Soruşturma Başlatıldı
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar!
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı