Netanyahu Hastalanıp Programlarını İptal Etti! 'Siyasi Şov' Tepkileri Peş Peşe Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle programlarını iptal ettiği bildirildi. Açıklamada, Netanyahu’nun hastalığının çevresine yönelik bir tehdit oluşturmadığı, doktorunun tavsiyesiyle evinde dinlenmeye çekildiği belirtildi.

MAHKEME DURUŞMASI İPTAL EDİLDİ

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, sabah saatlerinde Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde görülen yolsuzluk davasında ifade verdiği sırada sağlık durumundan şikayet etti. Bunun üzerine, saat 16.30’da devam etmesi beklenen duruşmanın iptal edilmesi talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

‘SİYASİ ŞOV’ TEPKİSİ

Netanyahu’nun, bir gün önce Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirlerle görüşmesi, hastalığı nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal etmesiyle birlikte kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu’ya yönelik “Eğer hastaysa neden siyasi şov yapmak uğruna esirleri ziyaret etmeye kalktı” şeklindeki eleştirileri aktardı.

ESİR YAKINLARININ TEPKİSİ SÜRÜYOR

Gazze’deki İsrailli esirlerin yakınları, daha önce ateşkes müzakerelerini sekteye uğrattığını öne sürdükleri Netanyahu’ya yönelik tepkilerini sürdürmeye devam ediyor. Ateşkesin sağlanmasının ardından da eleştiriler hız kesmeden devam ediyor.





Kaynak: AA