ABD'de Radyoaktif Ürün Alarmı! İki Ülkede Soruşturma Başlatıldı

Endonezya’dan ABD’ye ihraç edilen bazı tarım ve deniz ürünlerinde radyoaktif madde tespit edildi. Soruşturma kapsamında Lampung eyaletindeki bir karanfil tarlasında sezyum-137 izine rastlandı. Yetkililer, kirliliğin sınırlı olduğunu belirtirken kontaminasyonun kaynağı araştırılıyor.

Endonezya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihraç edilen bazı tarım ürünlerinde radyoaktif madde tespit edildi. Bu kapsamda başlatılan ortak soruşturmada, ülkenin Lampung eyaletindeki bir karanfil tarlasında nükleer fisyon sonucu oluşan “sezyum-137” izine rastlandığı açıklandı.

Endonezya ve ABD, ihraç edilen ürünlerde radyoaktif madde bulunmasına ilişkin ortak bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma ekibinin sözcüsü Bara Hasibuan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’ye ihraç edilen baharat ve karideslerde daha önce radyoaktif madde tespit edilmesinin ardından başlatılan incelemede yeni bulgular elde edildiğini duyurdu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Hasibuan, Lampung’daki bazı tarım alanlarında sınırlı miktarda sezyum-137 kirliliği tespit edildiğini belirterek, “Kirliliğin diğer bölgelere ya da ürünlere yayıldığına dair bir bulgu bulunmamaktadır.” ifadesini kullandı. Endonezya hükümetinin radyoaktif kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla hızlı önlemler aldığını vurgulayan Hasibuan, halktan ve işletmelerden resmî test sonuçları açıklanana kadar sakin kalmalarını istedi. Endonezya Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu, kontaminasyonun kaynağı belirlenene kadar karanfil satışlarının geçici olarak durdurulmasını tavsiye etti.

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), eylül ayında California’ya gönderilen karanfil sevkiyatında sezyum-137 tespit ettiğini açıklamış ve Endonezya merkezli PT Natural Java Spice firmasına ait tüm baharat ürünlerinin ithalatını durdurmuştu. Ağustos ayında da bir başka Endonezya şirketine ait karides ürünleri benzer gerekçeyle geri çağrılmıştı.

Uzmanlar, tespit edilen radyoaktif seviyelerin düşük olması nedeniyle sağlık riskinin sınırlı olduğunu, ancak kirliliğin kaynağının netleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Endonezya
