Irak'ta Milletvekili Adayına Suikast

Bağdat’ta milletvekili adayı Sefa Meşhedani, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Irak'ta Milletvekili Adayına Suikast
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'in listesinden milletvekili adayı olan Sefa Meşhedani, arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basından alınan bilgilere göre, Siyade Koalisyonu seçim listesinden milletvekili adayı olan Meşhedani, kimliği belirsiz kişilerce aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Irak güvenlik birimlerinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

