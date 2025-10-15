Hamas'ın Teslim Ettiği Cenazelerle İlgili Kritik Gelişme: 'Rehinelerden Hiçbirine Ait Değil'

Hamas, hayatta olan 20 rehineyi serbest bırakırken, ölen 28 esirin naaşlarını kademeli olarak iade etmeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu, Hamas’ın teslim ettiği dört cenazeden birinin İsrailli rehinelerden hiçbirine ait olmadığını duyurdu.

İsrail ordusu, Hamas’ın teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli rehinelere ait olmadığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, “İsrail Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda Hamas’ın İsrail’e teslim ettiği dördüncü cenazenin, rehinelerden hiçbirine uymadığı belirlendi” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Hamas’ın hayatını kaybeden rehinelerin geri getirilmesi için gerekli tüm çabayı göstermesi gerekiyor” ifadeleri yer aldı. IDF, ölen üç rehinenin kimliklerinin Uriel Baruch, Tamir Nimrodi ve Eitan Levi olarak tespit edildiğini, ancak dördüncü cenazenin kimliğinin hiçbir rehineyle eşleşmediğini bildirdi.

HAMAS AŞAMALI OLARAK TESLİM EDİYOR

Öte yandan, Hamas dün dört İsrailli rehinenin naaşını İsrail’e teslim ettiğini duyurmuştu. Hamas’ın daha önce pazartesi günü hayatta olan 20 rehineyi serbest bıraktığı, yaşamını yitiren 28 esirin naaşlarını ise kademeli olarak teslim ettiği açıklanmıştı. Pazartesi günü teslim edilen dört esirin Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi ve Daniel Peretz olduğu belirtilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Hamas
