Brüksel'de Kritik NATO Zirvesi: Savunma Bakanları Masada

NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanları, ittifakın savunma ve caydırıcılık stratejilerini güçlendirmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yeni bir dron girişimi açıklayacaklarını belirttiği toplantıda, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

NATO karargahının bulunduğu Brüksel, ittifakın en üst düzey askeri yetkililerini ağırlıyor. Bölgesel güvenlik konularını ve ittifakın geleceğini ele almak üzere 32 üye ülkenin savunma bakanlarının katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı resmen başladı.

NELER KONUŞULACAK?

Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gündemin ana maddelerinin ittifakın savunma kapasitesini artırmak ve caydırıcılığını pekiştirmek olduğunu vurguladı. Rutte, doğu kanadındaki güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan ‘Eastern Sentry’ (Doğu Gözcüsü) girişiminin de toplantıda değerlendirileceğini ifade etti.

Son dönemde artan tehditlere dikkat çeken Genel Sekreter, "Aynı zamanda dronlar nedeniyle ortaya çıkan yeni denemelerle mücadele etmek için yeni bir girişim açıklayacağız" sözleriyle önemli bir duyurunun sinyalini verdi.

YAŞAR GÜLER DE KATILDI

Kritik toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. Bakan Güler'in, zirve boyunca mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirerek önemli diplomatik temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: DHA

