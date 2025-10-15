Endonezya’da Yanardağ Patladı! Yüksek Alarm Verildi, Halk Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağı, patlama sonucu 8 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü.

Doğu Flores bölgesinde yer alan 1.584 metre yüksekliğindeki yanardağda, yerel saatle 09.21’de patlama meydana geldi. Yaklaşık 3 dakika süren patlamada, volkanik küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamanın ardından yanardağa en yakın köylerde yaşayan onlarca kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, gece saat 01.35 sıralarında gerçekleşen bir önceki patlamada ise kül bulutunun 10 kilometre yüksekliğe kadar çıktığını bildirdi. Art arda yaşanan patlamalar üzerine bölgede yüksek seviye alarm durumu ilan edildi. Endonezya’nın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Lewotobi Laki-laki, en son Ağustos ayında faaliyete geçmişti.

Kaynak: İHA