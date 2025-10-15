Almanya Polonya'ya Savaş Uçağı Gönderecek

Almanya'nın Polonya'nın Malbork hava üssüne Eurofighter savaş uçaklarını konuşlandıracağı öğrenildi.

Almanya Polonya'ya Savaş Uçağı Gönderecek
Almanya, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için düğmeye bastı. Polonya’nın Malbork hava üssüne Eurofighter savaş uçaklarını konuşlandırma kararı aldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, ülkesinin ittifakın Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi) operasyonuna destek vereceğini bildirdi. Pistorius, “Şu anda birkaç Eurofighter uçağıyla Romanya’nın Köstence kentindeyiz. Gelecekte birkaç Eurofighter’la Polonya’nın Malbork kentinde de olacağız. Böylece ittifakın doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz. Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşlandırılacak Eurofighter jetlerinin Aralık 2025’ten Mart 2026’ya kadar Polonya’da görev yapacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

