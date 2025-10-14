Meteoroloji Üstüne Basa Basa Uyardı: Karadeniz Üzerinden Geliyor, Beklenen Tarih Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yağışlar için beklenen açıklama geldi. Meteoroloji Uzmanı Gökhan Günerler, yağışların Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacağını açıkladı.

Kuraklık alarmı ile birlikte barajlardaki su seviyesi giderek azalırken gözler yağışlara çevrildi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Meteoroloji Uzmanı Gökhan Günerler, Karadeniz bölgesinden yağışların geleceğini ve hafta sonu yurda giriş yapacağını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Karadeniz üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava geliyor. İlk harita öğleden sonra yağışın girişi,diğer iki harita ise pazar gecesine kadar beklenen tahmini toplam yağış haritası. Bu sistemin kaymağı batı Karadenizin. Mavi renkte olan yerler yağış zayıf.”

Kaynak: Haber Merkezi