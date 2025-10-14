Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde Narko Alan ekiplerince 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Narko Alan timleri, 1–14 Ekim tarihleri arasında ilçede belirlenen 11 farklı adrese operasyon düzenledi.
Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 103,19 gram bonzai, 14,35 gram kokain, 14,46 gram metamfetamin, 849 adet uyuşturucu hap, 17,91 gram esrar, 3 hassas terazi, 15 bin 50 TL nakit para, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, Tabancalara ait parçalar ve 44 adet 7.65 ile 9.19 mm fişek ele geçirildi.

FİRARİLER DE YAKALANDI

Operasyon sırasında ayrıca, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari zanlı da yakalandı. Bu kişilerden birinin 15 yıl 10 ay, diğerinin ise 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Toplam 29 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

