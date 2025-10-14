Meteoroloji'den İstanbul İçin Flaş Uyarı! Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

14 Ekim hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor. Megakentte yağışların 3 gün sürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini, kuzey kesimlerde bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini açıkladı.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olaylarının görülebileceğini belirtti. Rüzgarın, Marmara’da kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise genellikle güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları birkaç derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredecek. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kırklareli ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor. (İstanbul 19°C, Bursa 21°C)

Ege: Parçalı ve az bulutlu. İzmir ve çevresinde açık hava hakim. (İzmir 23°C, Muğla 21°C)

Marmara ve Batı Karadeniz’in kuzeyinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde güneşli hava etkili olacak.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık. (Antalya 27°C, Adana 27°C, Hatay 27°C)

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. (Ankara 17°C, Konya 19°C, Eskişehir 19°C)

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. (Düzce 20°C, Zonguldak 19°C, Bolu 18°C)

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. (Samsun 20°C, Trabzon 20°C, Rize 21°C)

Doğu Anadolu: Parçalı az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. (Erzurum 13°C, Kars 15°C, Malatya 20°C)

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. (Gaziantep 24°C, Diyarbakır 23°C, Mardin 21°C)

