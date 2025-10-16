Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Rojin Kabaiş'in Ölümüne İlişkin Açıklama: 'Asılsız İddialar Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş ve yapılan incelemelerde Kabaiş’in bedeninin 2 bölgesinde erkek DNA’sı tespit edilmişti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 13 Eylül’de de şüpheli ölüme ilgili iddiaları paylaşan hesaplara erişim engeli getirtmişti. Üniversite, söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama paylaşarak, Kabaiş'in ölümüne ilişkin "üniversite hakkında asılsız iddialarda" bulunan kişiler ile sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Üniversitenin açıklamasında, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Kabaiş’in ölümü üzerinden üniversite ve yöneticilerin asılsız iddialarla hedef alındığı savunuldu. Açıklamada, "Üniversitemiz yöneticileri, merhume öğrencimizin ailesine Diyarbakır'da taziye ziyaretinde bulunmuş ayrıca Rojin evladımızın kabrini ziyaret ederek dua etmiştir. Geçtiğimiz ramazan ayında ise öğrencilerimizin katılımıyla anma programı düzenlenmiştir.

Merhume öğrencimiz Rojin Kabaiş için adaletin tesis edilmesini samimiyetle talep eden, süreci hukuk ve saygı çerçevesinde takip eden tüm kişi ve toplulukların çabalarını değerli ve anlamlı bulduğumuzu ve desteklediğimizi özellikle belirtmek isteriz ancak son dönemde çoğunluğu sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan, yalan, iftira, hakaret, tehdit ve hedef gösterici nitelikteki paylaşımlar ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Yeni akademik yılın başladığı bu dönemde, bu tür içeriklerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı ve organize bir girişim olarak değerlendirilmektedir” denildi.

Rojin'in ölümünün aydınlatılması için kamuoyundan büyük tepki yükseldi.

'İDDİALAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Öte yandan okulun açıklamasında, söz konusu iddialar hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedilirken şunlar belirtildi:

"Üniversitemiz hakkında çoğunluğu sahte hesaplar üzerinden yürütülen asılsız iddialarda bulunan şahıslar ile bu hesapları yönlendiren veya kullanan kişiler hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca kendi kişisel hırs ve menfaatleri için bu acı olayı kullanarak asılsız iddialarda bulunanlar, yayanlar hakkında yeni suç duyuruları ve gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

Kamuoyunun, maksatlı biçimde üretilen asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin güvenliği, huzuru ve refahı için tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecek, her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi görme sorumluluğuyla hareket etmeyi sürdürecektir. Merhume öğrencimiz Rojin Kabaiş'i rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm üniversite camiamıza bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin bir an önce tecelli etmesi yönünde devletimizin kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

