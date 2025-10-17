Tam 507 Yıllık, İngiltere'de Tarlada Yürürken Keşfetti, 4.6 Milyon Dolar Değerinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde doğa yürüyüşü yapan bir adam, toprağın altından yansıyan ışıltıyı fark etmesiyle hayatının keşfini yaptı. Toprağı kazan adam, tarihi bir hazineyi gün yüzüne çıkardı.

Uzmanlar, 24 ayar altın olduğu düşünülen bu mücevherin şimdiye kadar İngiltere’de bulunan en değerli arkeolojik eserlerden biri olabileceğini belirtti.

Dünya tarihindeki en ender bulunanları mücevherleri arasında

DEĞERİ 4,6 MİLYON LİRA

British Museum, yaklaşık 4,6 milyon dolar değer biçilen bu eşsiz parçayı koleksiyonuna katmak için bağış kampanyası başlattı. Kampanya başarılı olursa, kolyeyi bulan kişiye yüklü bir ödül verilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 4,6 milyon dolar değer biçildi

ÖZEL TASARIM

Tarihçilerin yaptığı ilk incelemelere göre kolyenin 1518 yılında VIII. Henry tarafından eşi Kraliçe Catherine ve kızları Prenses Mary’nin Fransa kraliyet ailesiyle yapılan nişan töreni için özel olarak hazırlatıldığı değerlendiriliyor.

Kraliyet ailesinin nişan töreni için tasarlandı

TUDOR HANEDANI SİMGESİ VAR

Kolyenin tasarımında “H” ve “K” harflerinin yanı sıra Tudor hanedanının simgesi gül ve Catherine’in sembolü olan granat taşının yer aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi