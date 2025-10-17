Tam 507 Yıllık, İngiltere'de Tarlada Yürürken Keşfetti, 4.6 Milyon Dolar Değerinde
İngiltere’de tarlada yürüyüşe çıkan bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Toprak altından gelen ışıltının ne olduğunu merak ederek toprağı kazan kişinin bulduğu kolyenin 4,6 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Kolyenin 1518 yılında Kral VIII. Henry tarafından yaptırıldığı değerlendiriliyor.
İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde doğa yürüyüşü yapan bir adam, toprağın altından yansıyan ışıltıyı fark etmesiyle hayatının keşfini yaptı. Toprağı kazan adam, tarihi bir hazineyi gün yüzüne çıkardı.
Uzmanlar, 24 ayar altın olduğu düşünülen bu mücevherin şimdiye kadar İngiltere’de bulunan en değerli arkeolojik eserlerden biri olabileceğini belirtti.
DEĞERİ 4,6 MİLYON LİRA
British Museum, yaklaşık 4,6 milyon dolar değer biçilen bu eşsiz parçayı koleksiyonuna katmak için bağış kampanyası başlattı. Kampanya başarılı olursa, kolyeyi bulan kişiye yüklü bir ödül verilmesi bekleniyor.
ÖZEL TASARIM
Tarihçilerin yaptığı ilk incelemelere göre kolyenin 1518 yılında VIII. Henry tarafından eşi Kraliçe Catherine ve kızları Prenses Mary’nin Fransa kraliyet ailesiyle yapılan nişan töreni için özel olarak hazırlatıldığı değerlendiriliyor.
TUDOR HANEDANI SİMGESİ VAR
Kolyenin tasarımında “H” ve “K” harflerinin yanı sıra Tudor hanedanının simgesi gül ve Catherine’in sembolü olan granat taşının yer aldığı ortaya çıktı.
