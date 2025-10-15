TFF'den 'Rojin İçin Adalet' Pankartına Engel

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedspor Kadın Futbol Takımı'nın şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş için hazırladığı "Rojin İçin Adalet" pankartıyla sahaya çıkmasını engelledi. Yasağa rağmen pankart tribün kenarında açıldı.

Kadın cinayetlerine ve şüpheli ölümlere dikkat çekmek isteyen Amedspor Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun engeliyle karşılaştı. Takım, yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybeden ve ölümüyle ilgili adalet arayışı süren Rojin Kabaiş için "Rojin İçin Adalet" yazılı bir pankartla maça çıkmak istedi.

Ancak TFF yetkilileri, takımın bu pankartla seremoniye çıkmasına izin vermedi. Kulüp yetkilileri ile TFF temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamayınca, futbolcular pankartsız olarak sahaya çıktı.

YASAĞA TRİBÜNDEN CEVAP

Yasağa en anlamlı cevap ise tribünlerden geldi. Karşılaşmayı izlemeye gelen kadın kurumları temsilcileri ve taraftarlar, futbolcuların sahaya taşıyamadığı "Rojin İçin Adalet" pankartını tribün kenarında açarak adalet talebini yineledi. Maç boyunca sloganlarla kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturan taraftarlar, takımlarına da büyük destek verdi.

