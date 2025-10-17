Çorum'da Korkunç Anlar... Arkadaşını Kılıçla Rehin Aldı!

Çorum'da bir şahıs, evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı. Yaklaşık iki saat süren operasyonda polis, saldırganı ikna edemeyince balkondan girerek şahsı gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de son dönemde artan şiddet olayları toplumu endişelendirmeye devam ederken, son olarak Çorum'da yaşanan olay dehşete düşürdü. Alınan bilgiye göre B.Ö. (40) isimli şahıs, arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı.

B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.

Çorum'da Korkunç Anlar... Arkadaşını Kılıçla Rehin Aldı! - Resim : 1

S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çabaladı.

POLİS EVE BALKONDAN GİRDİ

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Çorum'da Korkunç Anlar... Arkadaşını Kılıçla Rehin Aldı! - Resim : 2

Rojin Kabaiş'e Ne Oldu? Soruşturma KKTC'ye UzandıRojin Kabaiş'e Ne Oldu? Soruşturma KKTC'ye UzandıGüncel
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye GetirildiKırmızı Bültenle Aranıyorlardı! 15 Kişi Yakalanıp Türkiye'ye GetirildiGüncel
Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi YaralandıOrdu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Çorum Polis
Son Güncelleme:
Rojin Kabaiş'e Ne Oldu? Soruşturma KKTC'ye Uzandı Soruşturma KKTC'ye Uzandı
Tam 507 Yıllık, İngiltere'de Tarlada Yürürken Keşfetti, 4.6 Milyon Dolar Değerinde Tam 507 Yıllık! 4.6 Milyon Dolar Değerinde
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
Süper Lig’de Tarihi Hamle! Taraftarlar Sevinçten Havalara Uçacak: İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu Süper Lig'deki İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı