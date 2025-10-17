Çorum'da Korkunç Anlar... Arkadaşını Kılıçla Rehin Aldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de son dönemde artan şiddet olayları toplumu endişelendirmeye devam ederken, son olarak Çorum'da yaşanan olay dehşete düşürdü. Alınan bilgiye göre B.Ö. (40) isimli şahıs, arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı.

B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.

S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çabaladı.

POLİS EVE BALKONDAN GİRDİ

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA