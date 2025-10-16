Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Burunucu Mahallesi Çamlık bölgesinde S.P.F.’ye ait araç galerisi ve kiralama hizmeti veren bir işletmeye, seyir halindeki bir araçtan ateş açıldı. Kurşunların iş yerinin camlarına isabet ettiği saldırı sırasında işletme sahibi S.P.F. ile yanında bulunan Ş.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.P.F.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede yaptığı incelemelerde çok sayıda uzun namlulu silaha ait boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA