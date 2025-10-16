Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Burunucu Mahallesi Çamlık bölgesinde S.P.F.’ye ait araç galerisi ve kiralama hizmeti veren bir işletmeye, seyir halindeki bir araçtan ateş açıldı. Kurşunların iş yerinin camlarına isabet ettiği saldırı sırasında işletme sahibi S.P.F. ile yanında bulunan Ş.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.P.F.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede yaptığı incelemelerde çok sayıda uzun namlulu silaha ait boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ordu
Son Güncelleme:
Kocaeli'de Down Sendromlu Gence Özel Sürpriz! Hayali Gerçek Oldu Down Sendromlu Gence Özel Sürpriz
Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Süper Lig’de Tarihi Hamle! Taraftarlar Sevinçten Havalara Uçacak: İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu Süper Lig'deki İstanbul Derbisinin Biletleri Ücretsiz Oldu
Tedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara Haber Alman Devinden Tedesco'yu Yıkan Haber
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi