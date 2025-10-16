Kocaeli'de Down Sendromlu Gence Özel Sürpriz! Hayali Gerçek Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'de Darıca Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nin restoranında 21 yaşındaki Altuntaş için asker eğlencesi düzenlendi.

Etkinliğe temsili jandarma üniformasıyla gelen Altuntaş, şarkı ve türküler eşliğinde oynadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Altuntaş'ın aynı zamanda çalışma arkadaşı olduğunu aktaran Bıyık, "Özel bir bireyimiz. Onun hayallerini gerçekleştirmek için buradayız." dedi.

Etkinliğin ardından Altuntaş, Gebze Jandarma Komutanlığı'na giderek bir günlüğüne temsili askerlik yaptı.

Kaynak: AA