Tekirdağ’da Otomobil Bariyere Çarpıp Devrildi: 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 34 BK 9099 plakalı araç, Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı ve takla attı.

Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ Trafik kazası
