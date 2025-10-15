Kayseri'de Durdurulan Tırda 320 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve çay ürünlerinin tespiti için kullanılan özel eğitimli köpeğin de desteğiyle yol denetimi gerçekleştirdi. T.M. yönetimindeki TIR kimlik ve evrak kontrolü için durduruldu. Yapılan detaylı arama sonucunda, araçta bandrolsüz ve hologramı bulunmayan 320 paket sigara tespit edildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, TIR sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA