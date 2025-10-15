Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 8 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 8 Kişi Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, çeşitli çap ve boyutlarda toplam 320 fişek ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açtı! Archie Brown Sözleşmeyi Resmen Feshetti Kariyerinde Yeni Bir Sayfa! Sözleşmeyi Feshetti
Daha Fazla Dayanamadı Canlı Yayında Patladı! Nihat Kahveci Milli Yıldıza Ateş Püskürdü: Bu Kabul Edilemez Galibiyet Sonrası Milli Yıldıza Ateş Püskürdü
Kayseri'de Durdurulan Tırda 320 Paket Kaçak Sigara Yakalandı Kayseri'de Durdurulan Tırda 320 Paket Kaçak Sigara Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak