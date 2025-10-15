Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığına Yönelik Operasyon: 8 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 2 av tüfeği, 11 şarjör, çeşitli çap ve boyutlarda toplam 320 fişek ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA